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Президент Ильхам Алиев: Попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе не увенчаются успехом

Политика Материалы 9 апреля 2025 10:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе не увенчаются успехом
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан принял декларации о стратегическом партнерстве со многими странами. Таким образом, эта уже созданная платформа позволяет нам играть важную роль в качестве географического, политического, экономического и транспортного моста между регионом Центральной Азии и Европой.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Конечно, планируя долгосрочное сотрудничество с этим регионом, достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что Азербайджан не обойти стороной. Хотя в Европе есть и те, кто предпочел бы отделить Азербайджан не только от этого процесса, но и провести разделительные линии на Кавказе, особенно на Южном Кавказе. Но эти попытки не увенчаются успехом», - подчеркнул глава государства.

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