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Президент Ильхам Алиев: В отношении мирного соглашения мяч на стороне Армении

Политика Материалы 9 апреля 2025 11:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В отношении мирного соглашения мяч на стороне Армении
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Если будет подписано соглашение между Азербайджаном и Арменией, то, конечно, тогда не будет никаких препятствий для начала сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Думаю, что нам не следует терять времени, потому что, опять же, в отношении мирного соглашения мяч на стороне Армении. Я уже много раз публично заявлял, чего мы ждем от Армении в отношении нашей территориальной целостности и их конституции», - подчеркнул глава государства.

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