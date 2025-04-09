Президент Ильхам Алиев: Те, кто посещает Карабах, и сегодня могут стать свидетелями варварства, которое там творилось

БАКУ/Trend/ - Наш способ ведения военных операций показал очень высокий уровень наших возможностей. Мы не стремились отомстить, хотя это вполне можно было бы понять, так как на протяжении многих лет мы были жертвами оккупации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Те, кто посещает Карабах, и сегодня могут стать свидетелями того уровня варварства, которое там творилось. Именно поэтому я считал, что мы отомстим на поле боя, а за его пределами не совершим никаких действий, противоречащих нормальному человеческому поведению и правилам войны», - отметил глава государства, подчеркнув, что война велась в соответствии со всеми международными правилами и все специалисты это высоко оценили.