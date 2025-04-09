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Президент Ильхам Алиев: Как будет развиваться послевоенная ситуация, зависит от Армении

Политика Материалы 9 апреля 2025 12:13 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Как будет развиваться послевоенная ситуация, зависит от Армении
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ – То, как будет развиваться послевоенная ситуация, зависит в основном от Армении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Мы восстановили свою территориальную целостность, суверенитет, покончили с сепаратизмом и взяли под контроль свои границы. И для нас этот вопрос закрыт. Но это не значит, что мы будем просто игнорировать потенциальные угрозы и потенциальную опасность», - отметил глава государства, подчеркнув, что мы всегда должны быть готовы дать отпор.

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