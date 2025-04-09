К новому миропорядку: Азербайджан в центре глобальной трансформации

БАКУ /Trend/ - Международный форум на тему "К новому миропорядку", состоявшийся в Университете АДА с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, является не только очередной экспертной платформой, а может считаться политическим актом, концептуально раскрывающим позицию Азербайджана как субъекта, принимающего активное участие в формировании нового глобального порядка. Форум объединил политиков, стратегов, дипломатов и академиков, продемонстрировав стремление обсудить изменения, происходящие в мире, а также то, что регионы со сложным историческим прошлым – в том числе Южный Кавказ – уже превратились в зоны ответственности, выбора и лидерства.

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на международном форуме на тему "К новому миропорядку" в Университете АДА стало серьезным месседжем, адресованным не только странам региона, но и международной общественности. Высказанные Президентом Ильхамом Алиевым мысли четко очерчивают контуры процесса нормализации отношений с Арменией, условия возможного мирного соглашения и перспективы будущего сотрудничества в регионе. Это выступление также определяет геополитическое видение Азербайджана, направления региональных трансформационных проектов и архитектуру безопасности. Война в Украине, крах однополярной модели мира, геополитическая нестабильность, усугубленная изменением энергетических и логистических маршрутов, поставили перед малыми и средними государствами фундаментальный вопрос: быть объектом или субъектом этих процессов? Азербайджан однозначно является субъектом этой парадигмы, и Форум, проводимый в АДА, еще раз доказал это.

Например, в процессе первого примирения между Турцией и Израилем посредническую роль сыграл Азербайджан. Во время первого кризиса Азербайджан активно участвовал в сближении этих двух стран. Говоря о том, что обе страны являются близкими друзьями Азербайджана, глава азербайджанского государства сказал: "С Турцией мы союзники. В 2021 году мы подписали Шушинскую декларацию и официально являемся союзниками». Отметив, что Израиль также является дружественной страной для Азербайджана, Президент Ильхам Алиев сказал: «Эта взаимная дружба на протяжении долгих лет проявлялась в различных сложных ситуациях. Поэтому любое недопонимание между этими двумя странами вызывает у нас беспокойство".

Сегодня Азербайджан занимает ключевую позицию в евразийской конфигурации. География Азербайджана, расположенного между Каспийским и Чёрным морями, Россией и Ираном, Турцией и Центральной Азией, уже давно стала геополитикой. За последние два десятилетия страна превратилась в важнейший энергетический и логистический центр региона.

Так, Южный газовый коридор, включая проекты TANAP и TAP, соединяет Каспийское море с Южной Европой, способствуя снижению зависимости Европейского союза от российского газа. Расположенный на побережье Каспия Бакинский порт является крупнейшим портом между Китаем и Европой. Международный транспортный коридор «Север-Юг» и Транскаспийский маршрут, проходящие через территорию Азербайджана, соединяют Индию с Европой.

Эти достижения проистекают из стратегического мышления. Баку, подписав стратегические соглашения с множеством стран — включая Венгрию, Италию, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Румынию, — сформировал многоуровневую сеть взаимосвязанности.

После освобождения Карабаха в 2020 году послеконфликтный подход Азербайджана к восстановлению представляет собой уникальную модель. Этот подход не ограничивается восстановлением территорий, а основывается на концепции «позитивного мира» — то есть не просто на перемирии, а на устойчивом, институциональном порядке.

На Форуме Президент Ильхам Алиев обратил внимание на особый момент: "Те, кто посещает Карабах, и сегодня могут стать свидетелями того уровня варварства, которое там творилось". Это не только гуманитарное осмысление конфликта, но и дипломатический посыл — Азербайджан не просто одержал победу, но и занимается созиданием. Форум, проведённый в Университете АДА, стал продолжением этой линии — он представил Азербайджан как институционального гаранта мира в регионе. В отличие от Армении, которая получает импульсы извне, Азербайджан предлагает органичную модель мира, основанную на суверенитете, экономике и транспорте.

Каждое заявление Президента Ильхама Алиева на форуме имеет стратегический смысл. Обратим внимание на несколько ключевых цитат. "В отношении мирного соглашения мяч на стороне Армении" - послание, адресованное Западу: Азербайджан выполнил возложенные на него обязательства. Ответственность за неподписание мирного договора лежит не на Баку, а на Ереване. "К сожалению, армянская оккупация территории Азербайджана не позволила Южному Кавказу развиваться как более или менее интегрированный регион" - именно оккупационная политика Армении препятствовала интеграции. К этим заявлениям следует подходить через призму новой дипломатической реальности: Азербайджан становится архитектором нового регионального порядка. На форуме чётко проявилось различие между подходами Азербайджана и Армении. Армения по-прежнему застряла в парадигме конфронтации и зависимости, в то время как Азербайджан предлагает мир на основе взаимного признания территориальной целостности.

Армения по-прежнему обращается к внешним игрокам — таким как Франция, ЕС и США. Такой подход превращает её не в субъекта, а в инструмент процесса, ещё больше усугубляя её изоляцию. Как отметил Президент Ильхам Алиев, Армения лишила себя возможности стать важной транзитной страной для азербайджанских энергоресурсов и транспортных маршрутов.

Основные требования, выдвинутые Азербайджаном перед Арменией, предельно ясны и основаны на нормах международного права: признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, отказ от территориальных претензий к Азербайджану, закреплённых в конституции Армении, а также демонстрация реальной политической воли.

«Я уже много раз публично заявлял, чего мы ждем от Армении в отношении нашей территориальной целостности и их конституции. Как только это будет сделано и будет подписано мирное соглашение, и тогда не будет никаких препятствий для Южного Кавказа, чтобы попытаться стать интегрированным регионом», - отметил глава государства.

Это заявление демонстрирует, что Азербайджан открыт для мира, однако этот мир должен строиться на принципиальной и правовой основе. Требование Азербайджана заключается в формировании новых отношений, направленных на устойчивую и реальную интеграцию в регионе.

Президент Ильхам Алиев отметил еще один важный аспект — это неверная оценка Арменией своих геоэкономических перспектив и ее добровольная изоляция. «Армения лишила себя возможности стать важной транзитной страной для азербайджанских энергоресурсов и транспортных маршрутов... Весь транзит из Азербайджана, в том числе нефть, газ и грузы, идет через Грузию. Так что Армения могла бы быть частью этого процесса. Это их вина, что они просчитались насчет будущего развития и пожертвовали своим экономическим будущим, своей реальной независимостью ради этой мечты о «великой Армении», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Этот месседж на самом деле является предупреждением и призывом, адресованным армянскому обществу: мир и сотрудничество — основное условие экономического развития и стабильности. Чем дольше Армения будет настаивать на ревизионистских подходах, тем дальше она окажется от региональных процессов.

Позиция Азербайджана не только принципиальна, но и реалистична.

«И будучи реалистами, конечно, мы не можем себе представить, что сразу же станем друзьями с Арменией. Это нереально, и даже говорить о какой-то экономической интеграции преждевременно. Но мы готовы к тому, чтобы начать делать небольшие шаги в мерах по укреплению доверия», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Этот подход представляет собой модель стратегической стабильности, которую редко можно встретить в постсоветском пространстве. Конкретные предложения, выдвигаемые для построения доверия — поездки журналистов и интеллигенции, сотрудничество по трансграничным рекам, совместное обсуждение экологических угроз — это не просто дипломатический жест, а намерение создать атмосферу доверия с помощью практических механизмов. Такой поэтапный и целенаправленный подход может создать прочные основы для долгосрочной стабильности в регионе. Если Армения проявит рациональный подход, между Азербайджаном, Грузией и Арменией можно наладить сотрудничество в таких областях, как энергия, торговля, транспорт и экологическая безопасность. Это может стать частью более широкой евразийской платформы, охватывающей не только три страны, но и Европейский Союз, Центральную Азию и Китай.

В настоящее время Азербайджан уже является региональным центром энергии и транспорта. Армения, оставаясь в стороне от этих возможностей, лишается как экономических ресурсов, так и геополитического влияния. Если эта страна мобилизует свою внутреннюю политическую волю и откажется от реваншистской идеологии, она может стать участником новых интеграционных проектов в регионе.

Выступление Президента Ильхама Алиева — это не просто дипломатическое заявление, но и стратегическая дорожная карта для послевоенного периода. Азербайджан ясно выражает свою позицию: страна настроена на мир, но этот мир должен быть основан на правовой основе и реальности.

Подписание мирного соглашения может стать историческим этапом, но для его реализации необходимы построение доверия, поэтапное экономическое сотрудничество и взаимная политическая воля. Если Армения откликнется на эти призывы, возможно создание интегрированного, стабильного и прогнозируемого будущего для Южного Кавказа. В противном случае Армения снова повторит ошибки своей истории и останется в стороне от регионального развития. Подписание мирного договора между Баку и Ереваном может открыть окно возможностей не только для двух государств, но и для всего региона. В таком случае: Зангезурский коридор может стать частью Шелкового пути XXI века; Армения может получить доступ к Персидскому заливу, Средиземному морю и Каспийскому морю; роль военных блоков снизится, а роль экономики возрастет; могут быть созданы механизмы, такие как Совет безопасности Южного Кавказа или комиссия по инфраструктуре. Другими словами, мир — это не результат, а начало. Азербайджан готов к этому этапу.

Выступление Президента Ильхама Алиева на форуме «К новому миропорядку» было не только политическим заявлением, отражающим позицию страны, но и предупреждением. Южный Кавказ сегодня стал ареной конкуренции различных геополитических проектов — от европейской инициативы «Восточного партнерства» до неформальных антироссийских и антитурецких альянсов. Попытки «разделить» Южный Кавказ на самом деле являются проявлением геополитических двойных стандартов. Согласно этим стандартам, суверенитет одного государства воспринимается как изменяемый параметр, в то время как суверенитет другого рассматривается как «неприкосновенная константа». Конкретные проявления этих попыток — это насильственное выдвижение «мирных инициатив» без учета реальности 2020 года и возвращения территорий, предоставление военной поддержки Армении со стороны стран, ранее позиционировавших себя как «нейтральных посредников», а также создание альтернативных платформ без участия Баку (от французско-армянских союзов до инициатив по «международному контролю» на армяно-азербайджанской границе).

Тем не менее, как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, Азербайджан занимает четкую и принципиальную позицию в отношении этих процессов. "Попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе не увенчаются успехом", - заявил глава государства.

Эта позиция является дипломатическим ответом на попытки политической сегрегации в регионе.

Форум в Университете АДА - не просто дипломатическое мероприятие. Это - прототип новой формы регионального лидерства. Азербайджан не боится обсуждать у себя глобальные вопросы. Страна приглашает на форум не только своих друзей, но и критиков. Это показатель уверенности в себе. Форумы создают политические и интеллектуальные связи между Баку, Будапештом, Тбилиси, Астаной, Брюсселем и Пекином. Роль интеллектуальной элиты в формировании политических решений возрастает. Это механизм, который не просто заявляет о политике государства, но и очерчивает ее контуры. В этом контексте сам форум является "проекцией мягкой силы". Эта сила реализуется через идеи, диалог и нарративы.

Ранее Южный Кавказ часто рассматривался как периферия, обслуживающая интересы геополитических держав. Однако сегодня Азербайджан, проводя независимую и прагматичную политику, превращается в "точку сбора" новых маршрутов, альянсов и форматов. Баку устанавливает особые отношения с Казахстаном и Узбекистаном, что формирует восточную ось на новой энергетической и транспортной карте Евразии. Активизация ОТГ увеличивает роль Азербайджана как катализатора в многополярной мировой системе. Азербайджан получает доступ в Европейский Союз через Румынию и Венгрию, однако это сотрудничество основано не на односторонней поддержке, а на взаимных интересах. Таким образом, Азербайджан, разрушая модель "центр-периферия", формирует модель сети — многовекторный, гибкий и прагматичный подход.

На форуме не раз было подчеркнуто, что Азербайджан занимает центральную роль в новой логистической и энергетической архитектуре Евразии. Цифры также подтверждают реальность. В 2023 году Азербайджан экспортировал более 8 миллиардов кубометров газа в Европейский Союз. Почти 70 процентов Транскаспийского мультимодального маршрута проходит через территорию Азербайджана. Азербайджан вложил миллиарды долларов в инфраструктурные инвестиции: порт в Аляте, железные дороги, цифровые коридоры. Все это делает Баку гарантом энергетической стабильности. Это особенно актуально в условиях энергетического кризиса, возникшего на фоне отказа от российского газа в Европе. Азербайджан уже стал государством, которое не только экспортирует сырье, но и управляет логистикой.

Форум "К новому миропорядку" подтвердил следующую реальность: понятие универсального порядка больше не работает. Каждая страна ищет свою модель, пытается установить свой порядок безопасности и развития. В этом контексте Азербайджан - одна из немногих стран, которая предлагает проект регионального порядка. В основе этой модели лежат такие принципы, как уважение суверенитета, экономическая взаимозависимость, историческая память и правовая легитимность, а также безопасность, обеспечиваемая внутри страны, а не импортируемая извне. Этот подход является системным ответом как на хаос "глобального Запада", так и на империалистические вмешательства крупных держав. Азербайджан выдвигает идею "мира между малыми и средними государствами" и вносит вклад в укрепление региональной архитектуры.

Азербайджан не будет ждать в коридоре истории.

Южный Кавказ — это не задний двор великих держав, а передовая линия модернизации.

Мир возможен только тогда, когда он строится на реальности, а не на мечтах.

Азербайджан уже не просто участник процессов, а один из архитекторов новой эры в Евразии.

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