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Президент Ильхам Алиев: Смертоносное оружие, поставляемое армянам их новыми союзниками, не способствует миру и стабильности

Политика Материалы 9 апреля 2025 11:37 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Смертоносное оружие, поставляемое армянам их новыми союзниками, не способствует миру и стабильности

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - С военной точки зрения, будь то Вторая Карабахская война или антитеррористическая операция сентября 2023 года, и то, что мы делаем после этого для укрепления нашего военного потенциала, абсолютно понятно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Особенно если учесть, что идет большой процесс милитаризации Армении. Смертоносное оружие, поставляемое армянам их новыми союзниками, не способствует миру и стабильности. Оно лишь приведет к потенциальной напряженности в будущем», - отметил глава государства.

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