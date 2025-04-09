Президент Ильхам Алиев: Администрация Байдена однозначно связала свою позицию с Арменией

БАКУ/Trend/ - Когда Азербайджан был нужен Соединенным Штатам, так называемая 907-я Поправка к «Акту в поддержку свободы» приостанавливалась. Но как только администрация Байдена-Блинкена бежала из Афганистана, <...> они снова ввели эту поправку против нас.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Так что быть настолько неблагодарными очень вредно для самой администрации, потому что кто будет доверять им после этого? Таким образом, наше доверие к команде Байдена-Блинкена сошло на нет, и наши отношения оказались в очень серьезном кризисе. Администрация Байдена однозначно связала свою позицию с Арменией. Мы увидели это впервые с начала армяно-азербайджанского конфликта», - заявил глава государства.