Президент Ильхам Алиев: В настоящее время очень прочные отношения с США важны для нашего региона

БАКУ/Trend/ - Нынешняя политика администрации Трампа будет больше основываться на национальных интересах Америки, и я могу отметить, что очень прочные отношения с ними в настоящий момент важны для этого региона.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

Напомнив, что Азербайджан является ведущей страной на Южном Кавказе и частью глобального Юга, глава государства отметил, что у нас сильные позиции в Движении неприсоединения и хорошие отношения со странами Центральной Азии. Подчеркнув, что мы являемся экономически сильной страной, обладающей энергетическими ресурсами и армией, доказавшей свою силу на поле боя, Президент добавил: «Поэтому мы можем быть очень важным партнером для Соединенных Штатов».