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Президент Ильхам Алиев: Во время СОР нам удалось наладить контакты между Глобальным Югом и Глобальным Севером

Политика Материалы 9 апреля 2025 13:25 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Во время СОР нам удалось наладить контакты между Глобальным Югом и Глобальным Севером
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Еще одним важным достижением в ходе СОР стало обеспечение функциональности углеродного рынка, по которому не удавалось достичь согласия. Соглашение по этому вопросу было достигнуто именно в Азербайджане, во время нашего председательства, благодаря доверию к нам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Нам также удалось наладить контакты между Глобальным Югом и Глобальным Севером, выполнив таким образом поставленную перед собой задачу. Управление COVID-ом, проведение СОР - кстати, мы будем председательствовать на ней до конца года - все это говорит о том, что наша повестка дня ясна. Мы также увидели позитивный отклик на наши усилия со стороны многих африканских стран. Уже определена политика по установлению тесных отношений со странами Африки», - добавил глава государства.

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