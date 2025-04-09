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Президент Ильхам Алиев: Еврокомиссия должна реалистично смотреть на мир, ценить такие государства, как Азербайджан

Политика Материалы 9 апреля 2025 13:36 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Еврокомиссия должна реалистично смотреть на мир, ценить такие государства, как Азербайджан
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев в выступлении на международном форуме «К новому миропорядку», проходящем в Университете АДА, коснулся отношения Европейской комиссии к Азербайджану.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Сегодня Еврокомиссия должна снять розовые очки, реалистично смотреть на мир, ценить такие государства, как Азербайджан. Они не должны разделять Южный Кавказ на любимые и нелюбимые ими государства», - сказал глава государства.

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