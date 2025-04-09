Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживал сотрудничество между государствами тюркского мира

БАКУ/Trend/ - Азербайджан всегда поддерживал тюркоязычный мир, сотрудничество между государствами тюркского мира.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Нас объединяют исторические, этнические корни. Между нашими языками есть сходство, наши культуры и традиции во многом схожи», - сказал глава государства, добавив: «Мы хотели бы, чтобы эта организация (Организация тюркских государств - ред.) была более сильной и нацеленной на результат. В этом плане Азербайджан всегда делал все возможное. Что касается взаимоотношений между государствами-членами, то между нами сложилась очень хорошая атмосфера».