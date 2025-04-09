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Президент Ильхам Алиев на форуме АДА коснулся террористического акта, совершенного против посольства нашей страны в Иране

Политика Материалы 9 апреля 2025 14:05 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев на форуме АДА коснулся террористического акта, совершенного против посольства нашей страны в Иране
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев на состоявшемся в Университете АДА международном форуме также коснулся террористического акта, совершенного против посольства нашей страны в Иране.

«Конечно, мы не сможем забыть трагические события», - сказал глава государства, выразив уверенность, что произошедшее было организованным террористическим актом против Азербайджана. Отметив, что с момента этого инцидента прошло два года, а виновный до сих пор не наказан, Президент заявил: «Для полной нормализации отношений между нашими странами, необходимо, чтобы этот террорист и те, кто за ним стоит, ответили перед судом и были наказаны».

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