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Президент Ильхам Алиев: USAID – полностью коррумпированная организация

Политика Материалы 9 апреля 2025 14:06 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: USAID – полностью коррумпированная организация
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Шаги, предпринятые Президентом Трампом, весьма многообещающие, но это еще не конец. USAID – один из гигантов и это полностью коррумпированная организация.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

Отметив, что деятельность радиостанций «Свобода» и «Голос Америки» приостановлена, но этого недостаточно, глава государства указал на то, что необходимо пресечь деятельность таких институтов, как Human Rights Watch, Amnesty International, Transparency, которые служат политической вражде.

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