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Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем правительство Сирии

Политика Материалы 9 апреля 2025 14:56 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем правительство Сирии
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - К сожалению, при предыдущем руководстве Сирия заняла проармянскую, антиазербайджанскую позицию.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

Подчеркнув, что между руководством Армении и тогдашним сирийским руководством было много контактов, глава государства сказал: «Сейчас правительство Армении, возможно, думает, что об этом никто не помнит. Нет, мы об этом помним. А теперь мы видим, что они (Армения – ред.) пытаются оказать гуманитарную помощь Сирии. Это в очередной раз показывает лицемерие Армении. Мы надеемся, что правительство Сирии больше не будет предоставлять площадку таким лицемерным людям для их деятельности. Мы поддерживаем правительство Сирии».

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