Отношения между Азербайджаном и США будут развиваться более успешно - венгерский эксперт

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и США будут развиваться более успешно.

Об этом сказал в среду Trend исполнительный директор Венгерского Дунайского института Иштван Киш в кулуарах международного форума на тему "К новому миропорядку" в Баку.

"Когда к власти приходят республиканцы, их внешняя политика, как правило, более реалистична. И тогда отношения обычно улучшаются. Думаю, сейчас, при Трампе, азербайджано-американские отношения будут гораздо лучше, чем при Байдене", - сказал он.

Иштван Киш также поделился впечатлениями от участия в форуме.

"Я впервые в Азербайджане и должен сказать, что это красивая и богатая страна - как с экономической, так и с культурной точки зрения. Форум произвёл сильное впечатление: обсуждения между участниками были насыщенными и интересными. Особенно ценной стала возможность провести столько времени с Президентом Азербайджана - он отвечал на вопросы участников почти три часа. Это была содержательная и глубокая сессия, охватившая весь спектр тем - от экономики до внешней и внутренней политики. Безусловно, я под большим впечатлением", - сказал он.