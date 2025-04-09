Утвержден новый состав Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией

БАКУ /Trend/ - Утвержден новый состав Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Японией.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Утвердить нижеследующий новый состав Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Японией (далее – Государственная комиссия), созданной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 5 февраля 1999 года номер 67:

Председатель Государственной комиссии

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR)

Члены Государственной комиссии

Главный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга

Исполнительный директор Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON)

Вице-президент Открытого акционерного общества «АзерЭнержи»

Заместитель председателя правления уполномоченной структуры Свободной экономической зоны Алят

Президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики

Главный исполнительный директор PASHA Holding

Главный исполнительный директор NEGSOL Holding

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Японии.

2. В целях организации текущей деятельности Государственной комиссии создать Секретариат Государственной комиссии и возложить осуществление функций Секретариата на Министерство экономики Азербайджанской Республики.

3. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить японской стороне уведомление о новом составе Государственной комиссии.

4. Отменить Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «Об утверждении нового состава Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Японией» от 25 декабря 2006 года номер 1852 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2006, номер 12, статья 1111 (Том I)).

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания", - говорится в распоряжении главы государства.