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Азербайджан и Сомали будут сотрудничать в сфере обороны

Политика Материалы 9 апреля 2025 17:24 (UTC +04:00)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлис поступил законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали о сотрудничестве в области обороны и оборонной промышленности".

Законопроект включен в повестку заседания комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоялось сегодня, сообщает Trend.

Законопроект был рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.

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