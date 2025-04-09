Азербайджан и Пакистан развивают сотрудничество в ключевых сферах - Шераз Мехмуд

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан развивают сотрудничество в сферах энергетики, торговли, обороны и стратегического партнерства.

Об этом сказал в среду Trend научный сотрудник Института региональных исследований Западно-Каспийского университета Шераз Мехмуд в кулуарах международного форума на тему «К новому миропорядку» в Баку.

Он отметил, что отношения между двумя странами укрепляются на разных уровнях.

Ш.Мехмуд также подчеркнул значимость проходящего в Баку форума, собравшего ведущих исследователей, учёных и представителей аналитических центров из разных стран. По его словам, форум стал плодотворной площадкой для обсуждения глобальных трансформаций и их влияния на различные регионы, включая Кавказ и Центральную Азию.

Говоря о поездке участников форума в Ханкенди, эксперт особо отметил масштабную работу, проводимую Азербайджаном по восстановлению региона. "Мы были впечатлены увиденным: дороги, тоннели, инфраструктура, а также Карабахский университет, который принял у себя столь значимое международное мероприятие. Это большая победа как для вуза, так и для региона в целом", - добавил он.

По словам Ш.Мехмуда, ключевым моментом форума стала встреча участников с Президентом Ильхамом Алиевым. "Президент подробно ответил на все вопросы, озвучив позицию Азербайджана по ключевым вопросам внешней политики. Это позволило участникам лучше понять внешнеполитический курс страны и её роль в регионе", - подчеркнул эксперт.