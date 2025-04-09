Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Политика Материалы 9 апреля 2025 18:04 (UTC +04:00)
Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось 5-е в этом году заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики, рассмотрено около 100 обращений.

Об этом в среду Trend сообщил член Комиссии Рашад Меджид.

Он отметил, что на заседании в основном рассматривались обращения осужденных в связи с дорожно-транспортными происшествиями, в том числе осужденных иностранцев и женщин.

"На заседании были приняты решения по каждому обращению. Комиссия продолжит свою работу", - добавил он.

Следует отметить, что на предыдущих заседаниях комиссии в этом году было рассмотрено более 400 обращений.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости