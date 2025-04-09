Расширение сотрудничества Азербайджана с Ираном в торговле и логистике отвечает интересам обеих стран - вице-спикер

БАКУ /Trend/ - 9 апреля заместитель председателя Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-иранским межпарламентским связям Зияфет Аскеров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Меджлиса Исламского Совета Ирана во главе с руководителем группы ирано-азербайджанской дружбы Содейфом Бадри.

Как сообщили Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, приветствовавший гостей Зияфет Аскеров отметил проведенные главой азербайджанского государства встречи с министром дорог и городского развития Ирана, а также советником Президента Ирана по политическим вопросам, подчеркнув, что эти встречи сыграли важную роль в развитии отношений между двумя странами.

Заместитель председателя подчеркнул динамичное развитие связей между Азербайджаном и Ираном в экономической и культурной сферах. Он отметил, что расширение сотрудничества в сфере торговли и логистики также отвечает интересам наших государств.

Зияфет Аскеров также напомнил о визите в Баку председателя Меджлиса Исламского совета Ирана в рамках 15-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА), отметив, что подобные визиты вносят важный вклад в укрепление межпарламентских связей.

В свою очередь, Содейф Бадри рассказал о важности проведенных в Азербайджане встреч. Он выразил уверенность, что взаимные визиты положительно скажутся на укреплении не только дипломатических, но и межпарламентских связей.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

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