Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент ОАЭ поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 9 апреля 2025 20:28 (UTC +04:00)
Президент ОАЭ поздравил Президента Ильхама Алиева
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бин Зайед Аль Нахайян направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент.

Рад искренне поздравить Ваше превосходительство с благословенным праздником Рамазан и передать Вам свои наилучшие пожелания и благословения.

Пусть Всевышний ниспошлет Вам крепкое здоровье и счастье, а мусульманской умме — благополучие и процветание", - говорится в письме.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости