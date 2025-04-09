Президент ОАЭ поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бин Зайед Аль Нахайян направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент.

Рад искренне поздравить Ваше превосходительство с благословенным праздником Рамазан и передать Вам свои наилучшие пожелания и благословения.

Пусть Всевышний ниспошлет Вам крепкое здоровье и счастье, а мусульманской умме — благополучие и процветание", - говорится в письме.