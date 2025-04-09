Шейх Мансур бен Зайед Аль Нахайян направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Вице-президент, заместитель премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бен Зайед Аль Нахайян направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с благословенным праздником Рамазан и рад передать Вам свои искренние поздравления и наилучшие пожелания.

Искренне желаю, чтобы Всемогущий даровал Вам крепкое здоровье и счастье, а мусульманской умме — радость и благополучие", - говорится в письме.