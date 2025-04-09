Фуат Октай поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан.

"Господин Президент,

Искренне поздравляю Вас, уважаемых членов Вашей семьи, а также дружественный и братский народ Азербайджана с благословенным праздником Рамазан.

Желаю, чтобы этот священный праздник стал залогом укрепления мира, благополучия и светлого будущего тюркского мира и всей исламской уммы, а также способствовал дальнейшему укреплению нашего братства и солидарности на основе общих ценностей.

Пользуясь случаем, передаю Вашему превосходительству пожелания крепкого здоровья и благополучия", - говорится в письме.