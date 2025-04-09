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Наследный принц Государства Кувейт направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 9 апреля 2025 21:19 (UTC +04:00)
Наследный принц Государства Кувейт направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Википедия

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Наследный принц Государства Кувейт Шейх Сабах Халид аль-Хамад Аль-Мубарак аль-Сабах направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Передаю Вас самые искренние поздравления по случаю священного праздника Рамазан, желаю Вашему превосходительству здоровья, долгих лет жизни и успехов.

Пользуясь этой приятной возможностью, молю Всевышнего ниспослать Азербайджанской Республике и Вашему дружественному народу устойчивое развитие, прогресс, процветание, исламской умме и всему человечеству – добро и изобилие", - говорится в письме.

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