Наследный принц Государства Кувейт направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Наследный принц Государства Кувейт Шейх Сабах Халид аль-Хамад Аль-Мубарак аль-Сабах направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Передаю Вас самые искренние поздравления по случаю священного праздника Рамазан, желаю Вашему превосходительству здоровья, долгих лет жизни и успехов.

Пользуясь этой приятной возможностью, молю Всевышнего ниспослать Азербайджанской Республике и Вашему дружественному народу устойчивое развитие, прогресс, процветание, исламской умме и всему человечеству – добро и изобилие", - говорится в письме.