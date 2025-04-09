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МИД Азербайджана выразил соболезнования Доминиканской Республике

Политика Материалы 9 апреля 2025 21:01 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования Доминиканской Республике

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Доминиканской Республике, передает Trend.

"Выражаем глубокие соболезнования правительству и народу Доминиканской Республики в связи с обрушением здания в Санто-Доминго, в результате которого погибли и пострадали десятки людей. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этом трагическом инциденте", - говорится в публикации МИД Азербайджана в "X".

Отметим, что накануне вечером обрушилась крыша ночного клуба "Jet Set" в столице Доминиканской Республики. В результате 124 человека погибли, 155 пострадали.

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