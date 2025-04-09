МИД Азербайджана выразил соболезнования Доминиканской Республике

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Доминиканской Республике, передает Trend.

"Выражаем глубокие соболезнования правительству и народу Доминиканской Республики в связи с обрушением здания в Санто-Доминго, в результате которого погибли и пострадали десятки людей. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этом трагическом инциденте", - говорится в публикации МИД Азербайджана в "X".

Отметим, что накануне вечером обрушилась крыша ночного клуба "Jet Set" в столице Доминиканской Республики. В результате 124 человека погибли, 155 пострадали.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!