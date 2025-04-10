Замминистра иностранных дел Малайзии прибудет с визитом в Баку

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Малайзии Датук Мохамад Аламин 14 апреля прибудет с визитом в Баку.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, визит продлится до 16 апреля.

В рамках визита Датук Мохамад Аламин совместно с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым будет сопредседательствовать на втором раунде малайзийско-азербайджанских политических консультаций.

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