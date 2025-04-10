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Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Молдовой

Политика Материалы 10 апреля 2025 19:11 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Молдовой

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 10 апреля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находившимся с визитом в стране заместителем премьер-министра – министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Владимиром Болей.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой.

Подчеркнуто значение предстоящего в Баку 6-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Молдова с точки зрения расширения взаимовыгодных связей между двумя странами.

Обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в торговой, инвестиционной, нефтегазовой, транспортной, сельскохозяйственной, гуманитарной сферах, в области "зеленой" энергетики и многих других направлениях.

Во встрече также участвовал министр сельского хозяйства Азербайджана и сопредседатель Совместной межправительственной комиссии Меджнун Мамедов.

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