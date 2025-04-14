Названы сроки завершения строительства автомобильного моста Агбенд-Калала

БАКУ /Trend/ - Строительство автомобильного моста Агбенд и прилегающей вспомогательной дороги планируется завершить к концу 2025 года.

Как передает Trend, об этом сообщили делегации во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседателем с азербайджанской стороны Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном Шахином Мустафаевым и министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем комиссии с иранской стороны Фарзане Садег, находившейся с визитом в нашей стране.

В рамках визита делегация осмотрела строительство автомобильного моста Агбенд-Калала, который соединит Восточно-Зангезурский экономический район с Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана и реку Араз вблизи Зангиланского района.

Сопредседателям комиссии были представлены технические параметры автомобильного моста и прилегающей вспомогательной дороги, соединяющейся с автомагистралью, а также проектные решения по созданию погранично-таможенной инфраструктуры и строительству нового железнодорожного моста.

Было отмечено, что строительство автомобильного моста Агбенд и прилегающей к нему вспомогательной дороги планируется завершить до конца нынешнего года.

Являясь важной частью стратегической транспортной инфраструктуры региона, этот проект будет выполнять ряд важных функций.

Проект рассматривается как важнейшая составляющая стратегической транспортной инфраструктуры региона, способная выполнять ряд ключевых функций. После завершения строительства новый маршрут обеспечит кратчайшее и наиболее эффективное транспортное сообщение между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР. Он станет важным звеном международного транспортного коридора Восток–Запад, охватывающего маршрут Китай–Центральная Азия–Азербайджан–Иран–Турция.

Параллельно проект усилит потенциал азербайджанского сегмента транспортного коридора Север–Юг, обеспечив альтернативный маршрут между Персидским заливом и Черным морем, наиболее благоприятный с точки зрения рельефа и климатических условий.

Автомагистраль будет соответствовать требованиям первой технической категории и обеспечит эффективные грузовые и пассажирские перевозки по направлению Агбенд–Джебраил–Агдам–Евлах–Грузия. В дополнение к этой трассе планируется реализация маршрута Агбенд–Лачин–Кяльбаджар–Гянджа–Грузия, завершение которого ожидается в течение года. Это дополнительно усилит транспортный и логистический потенциал региона.

Реализация проектов создаст условия для налаживания двусторонних и региональных транспортно-транзитных связей, расширения объемов грузоперевозок, логистических возможностей и в целом формирования коммуникационных связей.

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