Президент Ильхам Алиев принял генерального директора Международной организации труда (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 14 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора Международной организации труда Жильбера Унгбо.

Как сообщает Trend, на встрече были отмечены работа по дальнейшему улучшению условий труда, занятости и социального благосостояния населения в нашей стране и успехи, достигнутые в этом направлении под руководством главы нашего государства.

Напомнив, что в период оккупации территорий страны вся инфраструктура была полностью разрушена, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наряду со строительно-восстановительными работами, проводимыми на наших освобожденных от оккупации землях, одним из важнейших вопросов является обеспечение работой возвращающихся туда людей. Глава государства подчеркнул значение сотрудничества с Международной организацией труда в этом направлении.

Выразив признательность за прием, гость напомнил об успешной реализации двух программ по достойному труду между Азербайджаном и возглавляемой им организацией. Он отметил, что в настоящее время продолжается работа над проектом «Страновая программа по достойному труду на 2025-2029 годы».

Жильбер Унгбо коснулся важности изучения азербайджанской концептуальной модели DOST, подчеркнул значение обмена опытом реформ, проводимых в социальной сфере.

Он сказал, что в рамках СОР29 состоялись плодотворные дискуссии по вопросам справедливого перехода, особо отметил создание в результате этого Региональной рабочей группы для Европы и Центральной Азии.

Жильбер Унгбо сообщил, что Международная организация труда окажет поддержку приоритетам развития нашей страны, связанным с социальными вопросами.