В свое время армянские вооруженные формирования в Азербайджане снабжал оружием главнокомандующий армией Армении - свидетель армянского происхождения

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском военном суде на продолжающемся судебном процессе были обнародованы документы, собранные в ходе предварительного следствия по делу об оккупации Арменией суверенных территорий Азербайджана, в том числе показания потерпевших и свидетелей, а также показания лиц армянского происхождения, допрошенных в качестве подозреваемых и обвиняемых в начале 1990-х годов в ходе предварительного следствия, экспертные заключения.

Как сообщает Trend, старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, защищающий государственное обвинение, сообщил, что старшим помощником генерального прокурора СССР, государственным советником юстиции II класса А.И.Николаевым 19 сентября 1988 года было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской ССР в связи с фактами массовых беспорядков в Ходжалы, Шуше и Ханкенди, проведение предварительного расследования было поручено следственной группе прокуратуры СССР.

На процессе были оглашены показания Артура Абрамяна, допрошенного в качестве свидетеля по делу. А. Абрамян, который был водителем Мурада Петросяна, сообщил, что М.Петросян встречался с Робертом Кочаряном в городском совете города Ханкенди. По его словам, Р. Кочарян был правой рукой председателя городского совета Ханкенди Максима Бабаяна. Председатель партийного комитета "Нагорно-Карабахской автономной области" Генрик Погосян, в свою очередь, руководил всем "армянским национальным движением". По словам свидетеля, Роберт Кочарян, Максим Бабаян и Хенрик Погосян собрали всех лиц, возглавлявших армянские вооруженные формирования и сообщили, что "в скором времени "НКАО" выйдет из состава Азербайджанской ССР и объединится с Армянской ССР", и "призвали мобилизовать все силы и прогнать азербайджанцев с этих территорий". В то же время, по его словам, они призвали этих людей воевать против азербайджанцев с данной целью. В середине января 1991 года, когда Абрамян находился вместе с Мурадом Петросяном у здания городского совета Ханкенди, к ним подошёл некий Акоп и сообщил, что за два дня до этого он и другие лица совершили вооружённое покушение на начальника полиции Ханкенди Юрия Ковалёва из автоматического оружия, однако тот выжил. Во время беседы он понял, что это было совершено некими Акопом, Арменом и Самвелом по указанию Мурада Петросяна, который вооружил всех троих личным оружием. Оружие из Еревана на азербайджанские земли отправлялось главнокомандующим национальной армии Армении Вазгеном Саркисяном. Оно отправлялось на вертолетах из Армении в крупные города, кроме Аскерана, и принималось лицами, возглавлявшими армянские вооруженные формирования по каждому участку, после чего распределялось среди членов армянских вооруженных формирований. Члены армянских вооруженных формирований, некие Ашот и Гаго в начале октября 1989 года установили взрывное устройство на дороге возле местечка "Зяринбаг" с целью взорвать автобус, проезжавший по автодороге Шуша-Ханкенди. Но тогда автобус проехал с запозданием, а взрыв произошел во время проезда по этой дороге автомобиля марки "КамАЗ".

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Напомним, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давит Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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