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Делегация парламента Румынии посетила памятник Джордже Энеску в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 14 апреля 2025 19:57 (UTC +04:00)
Делегация парламента Румынии посетила памятник Джордже Энеску в Баку (ФОТО)
Фото: Парламент Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 14 апреля находящаяся в Азербайджане парламентская делегация во главе с временно исполняющим обязанности спикера Сената парламента Румынии Мирчей Абрудей посетила установленный в Бинагадинском районе Баку памятник гениальному румынскому композитору Джордже Энеску.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Члены парламентской делегации Румынии возложили к памятнику выдающемуся композитору Джордже Энеску цветы и почтили его память.

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Делегация парламента Румынии посетила памятник Джордже Энеску в Баку (ФОТО)
Делегация парламента Румынии посетила памятник Джордже Энеску в Баку (ФОТО)
Делегация парламента Румынии посетила памятник Джордже Энеску в Баку (ФОТО)
Делегация парламента Румынии посетила памятник Джордже Энеску в Баку (ФОТО)
Делегация парламента Румынии посетила памятник Джордже Энеску в Баку (ФОТО)
Делегация парламента Румынии посетила памятник Джордже Энеску в Баку (ФОТО)
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