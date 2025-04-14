Делегация парламента Румынии посетила памятник Джордже Энеску в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 апреля находящаяся в Азербайджане парламентская делегация во главе с временно исполняющим обязанности спикера Сената парламента Румынии Мирчей Абрудей посетила установленный в Бинагадинском районе Баку памятник гениальному румынскому композитору Джордже Энеску.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Члены парламентской делегации Румынии возложили к памятнику выдающемуся композитору Джордже Энеску цветы и почтили его память.

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