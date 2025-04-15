В рамках ТюркПА реализуется многоплановое сотрудничество между странами - Мехмет Сурейя

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках ТюркПА реализуется многоплановое сотрудничество между тюркскими государствами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств ТюркПА Мехмет Сурейя в ходе второго заседания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов стран-членов Парламентской ассамблии тюркоязычных стран (ТюркПА).

"Постоянная комиссия способствует углублению сотрудничества между парламентами через разработку модельных законов по самым различным направлениям — от правовых вопросов до международных отношений и экономики, от социокультурной и гуманитарной сферы до охраны окружающей среды и здравоохранения",- отметил Сурейя.

Он подчеркнул важность встреч между профильными комитетами тюркских парламентов, которые стали неотъемлемой частью механизма сотрудничества в рамках ТюркПА.

"Убежден, что встречи председателей комитетов по вопросам обороны и безопасности парламентов стран-членов, которые продолжатся и в будущем, будут вносить значительный вклад не только в развитие взаимодействия в рамках ТЮРКПА, но и в укрепление безопасности наших государств и региона в целом",- сказал Сурейя.

По его словам, сотрудничество тюркских стран, основанное на общей истории, культуре, языке и ценностях, превращает тюркский мир в растущий центр силы.