ТюркПА - уникальная платформа, объединяющая цели и задачи тюркского мира - Ясеми Озтюрк

БАКУ /Trend/ - Вызовы новой эпохи, такие как кибербезопасность, энергетическая устойчивость и борьба со стихийными бедствиями, требуют от тюркского мира консолидации усилий и объединения вокруг общих целей. Противостоять этим вызовам возможно лишь при наличии стратегического мышления и единого видения будущего. В этом контексте Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТюркПА) выступает как уникальная платформа для согласования и реализации этих целей.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель комитета по правовым, политическим вопросам и внешним связям Турецкой Республики Северного Кипра Ясеми Озтюрк во время выступления на втором заседании председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

Она подчеркнула, что Северный Кипр является неотъемлемой частью политического, экономического и культурного единства тюркского мира.

"Связи турецкого народа Северного Кипра с тюркским миром, основанные на общих корнях, истории и ценностях, прочны. Этот союз должен проявляться не только в культурных отношениях, но и в области стратегического сотрудничества. Наше единство в языке, истории и культуре подчеркивает равноправие стран тюркского мира в вопросах обороны и безопасности. В этом смысле устойчивое развитие здорового диалога между тюркскими государствами и создание совместной инфраструктуры в области оборонной промышленности имеют стратегическое значение", - отметила она.

Я.Озтюрк выразила уверенность, что дальнейшее укрепление культурных связей Северного Кипра с тюркским миром углубит сотрудничество между нашими народами и поспособствует построению общего будущего.

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