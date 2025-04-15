Усиление единства и солидарности в тюркском мире имеет глобальное значение - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Турция положительно оценивает мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил депутат Великого Национального собрания Турции, председатель парламентской комиссии по национальной обороне, бывший министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе второго заседания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) в Баку.

"Этот процесс имеет стратегическое значение для региона в целом. Анкара внимательно следит за активизацией дипломатических контактов между Баку и Ереваном в последнее время и оказывает полную поддержку этому процессу. Вопрос о согласовании между сторонами текста мирного соглашения является многообещающим и важным событием не только для двусторонних отношений, но и с точки зрения будущего Южно-Кавказского региона в целом. Это соглашение не только положит конец давней напряженности на Южном Кавказе, но и укрепит атмосферу стабильности и безопасности в регионе, создаст новые возможности для партнерства и сотрудничества", - отметил Х.Акар.

Он особо подчеркнул, что обеспечение стабильного мира в регионе является одним из основных условий развития не только в военном и политическом плане, но и в экономической, социальной и культурной сферах.

"Турция всегда была сторонницей региональной стабильности и мира, основанного на взаимном уважении, и будет продолжать придерживаться этой позиции. Усиление единства и солидарности в тюркском мире имеет глобальное значение не только с культурно-исторической точки зрения, но и с точки зрения безопасности и стратегии", - отметил он.

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