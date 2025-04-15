В Баку состоялось второе заседание председателей комитетов по обороне и безопасности ТюркПА (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана состоялось второе заседание председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), сообщает во вторник Trend.

Заседание было посвящено теме "Укрепление сотрудничества по безопасности и обороне между тюркоязычными государствами: роль парламентов".

В мероприятии приняли участие депутат Великого Национального собрания Турции, председатель парламентской комиссии по национальной обороне, бывший министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Казахстана Амангельды Нугманов, заместитель председателя комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Кыргызстана Эльдар Сулайманов, председатель комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов, председатель комитета по правовым, политическим вопросам и внешним связям Турецкой Республики Северного Кипра Ясеми Озтюрк, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств ТюркПА Мехмет Сурейя и другие.

В ходе выступления Х. Акар отметил, что победа Азербайджана в Карабахе - гордость для тюркского мира.

"Сегодня мир сталкивается с растущей напряженностью, экономическими проблемами, а также угрозами, связанными с изменением климата. Турция стремится сыграть ключевую роль в решении глобальных проблем, а защита национальной безопасности напрямую зависит от сильной армии. Успех, достигнутый Азербайджаном в Карабахе, подтверждает это. Победа в Карабахе стала примером для всего мира и гордостью для тюркского мира. Нам необходимо объединить усилия в борьбе с международными угрозами и экономическими вызовами, а также использовать возможности искусственного интеллекта в сфере безопасности", - сказал он.

В свою очередь Кутбидин Бурханов подчеркнул, что важно поддерживать регулярный диалог по политическим и вопросам безопасности в рамках межпарламентского сотрудничества тюркских стран.

"С учетом сложной и многополярной международной обстановки особенно важно, чтобы комитеты парламентов тюркских государств углубляли региональное сотрудничество для совместной борьбы с глобальными угрозами, такими как терроризм, экстремизм, наркотрафик и кибербезопасность",- сказал он.

По его словам, Узбекистан уже принял целый ряд стратегических мер для обеспечения национальной безопасности.

"Одной из ключевых инициатив стало принятие в 2023 году стратегии "Узбекистан-2030", в которой обозначены приоритеты: защита национальной безопасности и территориальной целостности, поддержание мира и согласия в обществе, укрепление оборонного потенциала страны, развитие вооружённых сил и внедрение цифровых технологий", - сказал Бурханов.

По его словам, на базе этой стратегии Узбекистан уделяет повышенное внимание развитию военно-научного и промышленного потенциала, улучшению боевой готовности армии, оснащению современным вооружением, технологиями и подготовке кадров.

Как отметила Ясеми Озтюрк, вызовы новой эпохи, такие как кибербезопасность, энергетическая устойчивость и борьба со стихийными бедствиями, требуют от тюркского мира консолидации усилий и объединения вокруг общих целей. Противостоять этим вызовам возможно лишь при наличии стратегического мышления и единого видения будущего. В этом контексте Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТюркПА) выступает как уникальная платформа для согласования и реализации этих целей.

Она подчеркнула, что Северный Кипр является неотъемлемой частью политического, экономического и культурного единства тюркского мира.

"Связи турецкого народа Северного Кипра с тюркским миром, основанные на общих корнях, истории и ценностях, прочны. Этот союз должен проявляться не только в культурных отношениях, но и в области стратегического сотрудничества. Наше единство в языке, истории и культуре подчеркивает равноправие стран тюркского мира в вопросах обороны и безопасности. В этом смысле устойчивое развитие здорового диалога между тюркскими государствами и создание совместной инфраструктуры в области оборонной промышленности имеют стратегическое значение", - отметила она.

Я.Озтюрк выразила уверенность, что дальнейшее укрепление культурных связей Северного Кипра с тюркским миром углубит сотрудничество между нашими народами и поспособствует построению общего будущего.

В ходе заседания Мехмет Сурейя подчеркнул, что сегодня в рамках ТюркПА реализуется многоплановое сотрудничество между тюркскими государствами.

"Постоянная комиссия способствует углублению сотрудничества между парламентами через разработку модельных законов по самым различным направлениям — от правовых вопросов до международных отношений и экономики, от социокультурной и гуманитарной сферы до охраны окружающей среды и здравоохранения",- отметил Сурейя.

Он подчеркнул важность встреч между профильными комитетами тюркских парламентов, которые стали неотъемлемой частью механизма сотрудничества в рамках ТюркПА.

"Убежден, что встречи председателей комитетов по вопросам обороны и безопасности парламентов стран-членов, которые продолжатся и в будущем, будут вносить значительный вклад не только в развитие взаимодействия в рамках ТЮРКПА, но и в укрепление безопасности наших государств и региона в целом",- сказал Сурейя.

По его словам, сотрудничество тюркских стран, основанное на общей истории, культуре, языке и ценностях, превращает тюркский мир в растущий центр силы.

В конце состоялся обмен мнениями по теме.