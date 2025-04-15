Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией

БАКУ /Trend/ - 15 апреля 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Малайзии Мохамадом Аламином.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией в сферах экономики, торговли, энергетической безопасности и альтернативной энергии, образования, туризма, а также вопросы региональной и международной повестки.

"Отмечено наличие перспектив для расширения двустороннего сотрудничества между двумя странами, подчеркнута важность взаимных контактов и механизма политических консультаций в этом направлении. На встрече, на которой обсуждались пути развития связей между Азербайджаном и АСЕАН, также была затронута тема расширения сотрудничества в рамках других международных организаций, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества (ОИС), Движение неприсоединения, а также Организацию экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8). Была подчеркнута важность и поприветствовано вступление Азербайджана в D-8.

С удовлетворением было отмечено, что Азербайджан проведет в 2026 году Саммит ОЭС в рамках своего председательства в Организации, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках этого процесса. Малайзийская сторона поздравила Азербайджан с успешным проведением 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и достигнутыми успехами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Малайзии. Со стороны Азербайджана политическими консультациями руководил замминистра Эльнур Мамедов, а от Малайзии - заместитель министра иностранных дел Мохамад Аламин", - говорится в сообщении ведомства.

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