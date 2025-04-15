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В Азербайджане упразднены полномочия муниципалитетов по оцениванию

Политика Материалы 15 апреля 2025 16:18 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Упразднены полномочия муниципалитетов по оцениванию.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в закон "Об оценочной деятельности", сообщает Trend.

Согласно изменению, при непосредственной продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для строительства индивидуального жилого дома, а также при выставлении таких участков на аукцион или конкурс, начальная цена будет определяться в соответствии с законом "Об оценочной деятельности" с учетом рыночных ставок, но не ниже нормативной цены.

Глава государства подписал указ о внесении изменений в некоторые указы, связанные с исполнением соответствующего закона.

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