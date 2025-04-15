Президент Ильхам Алиев назначил председателей и судей ряда судов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с назначением заместителя председателя суда апелляционной инстанции, председателей судебных коллегий судов апелляционной инстанции, судей и председателей судов первой инстанции.

Как сообщает во вторник Trend, cогласно распоряжению, в соответствии со статьей 94 и частью второй статьи 97 закона Азербайджанской Республики "О судах и судьях"

по судам апелляционной инстанции Мушфиг Кямиль оглу Гасанов назначен заместителем председателя Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики, Мехман Дуньямалы оглу Аллахвердиев - председателем Гражданской коллегии Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики, Ализамин Гюльзалы оглу Абдуллаев - председателем Коллегии по уголовным делам Гянджинского апелляционного суда, Эльчин Мухаммед оглу Мехтиев - председателем Гражданской коллегии Шекинского апелляционного суда.

По административным судам:

Хиджран Хасай оглу Мурадов назначен председателем Административного суда Нахчыванской Автономной Республики;

По районным (городским) судам Нахчыванской Автономной Республики:

Гюнай Микаил гызы Исмаил назначена председателем Бабекского районного суда Нахчыванской Автономной Республики;

По районным судам города Баку:

Шейда Адалят гызы Магеррамова освобождена от должности судьи и председателя Хазарского районного суда города Баку и назначена судьей и председателем Бинагадинского районного суда города Баку;

Аббас Ахад оглу Рзаев освобожден от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку и назначен судьей и председателем Хазарского районного суда города Баку;

Хаял Аждар оглу Сарыев назначен судьей и председателем Гарадагского районного суда города Баку;

Азер Ислах оглу Пашаев освобожден от должности судьи и председателя Гарадагского районного суда города Баку и назначен судьей и председателем Сабаильского районного суда города Баку;

Эльбей Хидаят оглу Аллахвердиев назначен судьей Хазарского районного суда города Баку;

по районным (городским) судам:

Фарид Ильхам оглу Эйюбов назначен судьей и председателем Абшеронского районного суда;

Натиг Мехди оглу Аббасов назначен председателем Агстафинского районного суда;

Эльмир Хошбахт оглу Гусейнов освобожден от должности судьи Сумгайытского городского суда и назначен судьей и председателем Физулинского районного суда;

Мариф Сабир оглу Кязимов освобожден от должности судьи Гедабейского районного суда и назначен судьей и председателем Кюрдамирского районного суда;

Руслан Алияр оглу Ализаде назначен председателем Евлахского районного суда;

Гюльсара Керимовна Иманова назначена председателем Зангиланского районного суда;

Эльшад Ибиш оглу Алиев назначен судьей Сумгайытского городского суда;

Эльчин Мамед оглу Кязимов освобожден от должности судьи и председателя Абшеронского районного суда и назначен судьей Сумгайытского городского суда.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.