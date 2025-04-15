Первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили ясли номер 1 и детский дом-учреждение социального обслуживания номер 1 в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 апреля Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили ясли номер 1 в Насиминском районе и детский дом-учреждение социального обслуживания номер 1 в Низаминском районе Баку.

Как сообщает Trend, в настоящее время в яслях номер 1 воспитываются 63 ребенка в возрасте до 3-х лет. Первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева регулярно бывают здесь, постоянно интересуются состоянием здоровья малышей, условиями их жизни, относятся к ним с особой заботой.

Отметим, что в здании яслей, построенном в 1930 году, по инициативе Фонда Гейдара Алиева были проведены работы по капитальному ремонту и реконструкции. 10 мая 2015 года с участием Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой состоялось открытие яслей.

Фонд Гейдара Алиева, всегда отличающийся благородными инициативами, уделяет особое внимание физическому и нравственному развитию детей, лишенных родительской опеки, их образованию. Таким образом, Фонд вносит значительный вклад в проводимую Азербайджанским государством политику, связанную с детьми, которые являются нашим будущим.

Затем Первый вице-президент Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посетили детский дом-учреждение социального обслуживания номер 1.

Первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева часто посещают и это учреждение, в праздничные дни встречаются с его воспитанниками, радуют их подарками.

В настоящее время в детском доме-учреждении социального обслуживания номер 1 находятся 100 детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет. Здесь созданы все условия для их обучения, занятий спортом и охраны здоровья.

Жители учреждения всегда встречали любимых гостей – Первую леди Мехрибан Алиеву и Лейлу Алиеву – стихами, песнями и литературной программой. Этот раз также не стал исключением.

Фонд Гейдара Алиева с момента создания держит в центре внимания это учреждение, проводит важную работу по обучению проживающих здесь подростков в высших учебных заведениях, обеспечению их работой, выявлению их профессиональных навыков. Это учреждение, капитально отремонтированное при поддержке Фонда Гейдара Алиева, было открыто в 2005 году с участием Первой леди Азербайджана. В 2017 году двое его воспитанников поженились. Их свадьбу устроил Фонд Гейдара Алиева, молодым подарили квартиру и машину.