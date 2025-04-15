Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с групповой выставкой «Однажды море» в музее «Живопись Азербайджана XX-XXI веков» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 15 апреля в музее «Живопись Азербайджана XX-XXI веков» Центра современного искусства YARAT состоялось открытие групповой выставки под названием «Однажды море». Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и основатель Пространства современного искусства YARAT, художница Аида Махмудова ознакомились с выставкой.

Как сообщает Trend, на выставке представлены работы в жанрах живописи, графики, фотографии, видео и инсталляции азербайджанских художников.

Куратор выставки Захра Мамедова рассказала АЗЕРТАДЖ, что выставка исследует психологические, культурные и архетипические связи, сформировавшиеся между Каспийским морем и людьми, которые жили вокруг него на протяжении веков. Она подчеркнула, что основная идея выставки ссылается на концепцию «морской эпистемологии», выдвинутую гавайским исследователем Карин Ингерсолл.

«По ее словам, море – это не просто географическое пространство, но и способ понимания и формирования мира. В этом смысле Каспий становится пространством, где можно прочесть собственную идентичность, историю и мечты. На выставке море не только рассматривается, но и происходит встреча с ним. Благодаря мультидисциплинарному подходу экспозиция становится живым архивом наших отношений с водой, как поэтическим, так и критическим размышлением о возможности экологической утраты, культурного забвения и реконструкции связи.

По прогнозам ученых, к концу нынешнего столетия площадь Каспийского моря может сократиться на 25 процентов. Хотя уровень воды в Каспийском море на протяжении истории периодически менялся, процессы, происходящие сегодня, могут носить необратимый характер и напрямую связаны с антропогенным периодом», – добавила куратор.

Отметив, что выставка также относит нас к книге «Архетипичные азери: лики менталитета» философа Гасана Гулиева, Захра Мамедова сказала: «В этой работе отмечается, что море часто воспринимается как угроза или ресурс, а не как священная сущность. Выставка поднимает вопрос: может ли этот подход измениться? Может ли Каспийское море, будучи местом утраты, быть переосмыслено как заботливое существо, пробуждающее воображение и устанавливающее духовные связи?».

Экспозиция предлагает знакомство с морем как с исторической, так и с современной точек зрения. Произведения азербайджанских авторов советского периода и архивные материалы демонстрируют, как веками Каспий существовал на периферии азербайджанского сознания: видимый, но далекий, эксплуатируемый, однако в редких случаях воспринимаемый как живой организм. Современные же авторы, напротив, изображают Каспий как хрупкое и интимное пространство. Различными медиасредствами они налаживают диалог между человеком и морем, прошлым и настоящим, памятью и забвением.

На выставке демонстрируются работы авторов разных поколений, таких как Надир Эминов, Баба Алиев, Мусеиб Амиров, Энвер Аскеров, Лятиф Фейзуллаев, Гусейн Агвердиев, Мирнаиб Гасаноглу, Гюндуз Хунлар, Закир Гусейнов, Фархад Халилов, Фикрет Ибрагимли, Ульвия Иман, Надир Гасымов, Новруз Мамедов, Огтай Миргасымов, Александр Мишон, Эльвин Набизаде, Эльнара Насирли, Марал Рахманзаде, Раис Расулзаде, Али Рза, Алия Байрамова & Тимур Зарипов, Мирнадир Зейналов и CHINGIZ.

В рамках мероприятия также состоялась панельная дискуссия на тему «Тень Каспийского моря» с участием куратора и писательницы Дярьи Юджель, независимого куратора и учредителя платформы Artcom Айгерим Капар и художника CHINGIZ.

В конце был показан документальный фильм «Море», снятый народным артистом Огтаем Миргасымовым в 1965 году.

Выступивший перед показом директор Государственного фильмофонда Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев отметил, что в 60-е годы прошлого столетия появились образцы кино, которые вдохнули новую жизнь в документальные фильмы. В этих фильмах свой поэтический мир. Фильм «Море» также является продуктом того периода.

Доведя до внимания, что в киноленте задействован звездный актерский состав, Дж.Гулиев сказал: «Фильм длится всего 17 минут, и диалоги в нем не используются. Он сопровождается только музыкой и звуками. А музыка в основном передает атмосферу моря и его настроение».