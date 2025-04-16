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Президент Ильхам Алиев: Проекты, совместно реализуемые Грузией и Азербайджаном, имеют большое значение для более широкой географии

Политика Материалы 16 апреля 2025 12:28 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Проекты, совместно реализуемые Грузией и Азербайджаном, имеют большое значение для более широкой географии
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - На протяжении веков наши народы жили в условиях мира, добрососедства, братства, так обстоит дело и сейчас. Межгосударственные отношения находятся на высоком уровне.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили.

«Грузия и Азербайджан совместно реализуют многие важные проекты, которые имеют большое значение как для наших стран и народов, так и для более широкой географии», - подчеркнул глава государства.

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