Президент Ильхам Алиев: Контакты на высоком уровне между Азербайджаном и Грузией носят регулярный характер, политический диалог активен

БАКУ /Trend/ - Естественно, политические отношения развиваются, контакты на высоком уровне носят регулярный характер, политический диалог активен. То есть две дружественные, братские страны в подлинном смысле слова, очень близки друг другу и постоянно поддерживают друг друга в международных организациях.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили.

Вновь отметив, что многие инвестиционные проекты, связывающие наши страны, имеют важное значение для обширной географии, глава государства подчеркнул: "Совместно реализуемые Азербайджаном и Грузией нефтегазовые проекты, нефте- и газопроводы, транспортно-коммуникационные проекты имеют поистине огромное значение".