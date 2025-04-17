В Тбилиси состоялась трехсторонняя встреча представителей МИД Грузии, Азербайджана и Армении (ФОТО) (Обновлено) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 17 апреля по инициативе министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Грузии Маки Ботчоришвили и министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна в Тбилиси состоялась встреча на уровне заместителей министров иностранных дел трех стран.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, принимающие участие на встрече заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и заместитель министра иностранных дел Республики Армения Ваган Костанян приветствовали проведение первой трехсторонней встречи стран Южного Кавказа и отметили, что потенциал сотрудничества, основанного на полном уважении суверенитета и территориальной целостности, до сих пор не использован в полной мере.

"Цель встречи - развитие трехстороннего сотрудничества в областях, представляющих общий интерес, для содействия устойчивому развитию и процветанию региона. Наряду с этим, сотрудничество в соответствующих направлениях может способствовать решению общих проблем и, в конечном итоге, дать импульс долгосрочной стабильности и стремительному развитию региона Южного Кавказа. В ходе встречи в атмосфере открытого обмена мнениями были представлены взгляды на потенциальные направления сотрудничества.

В завершение участники встречи отметили, что данная встреча, расцененная как начальный этап на пути к повышению уровня доверия и диалога, прошла в позитивной и конструктивной атмосфере", - говорится в сообщении ведомства.

12:20

ХХХ

БАКУ /Trend/ - Трехсторонняя встреча представителей министерства иностранных дел Грузии, Азербайджана и Армении состоялась в четверг в Тбилиси.

Как сообщили в четверг на запрос Trend в МИД Азербайджана, основной темой встречи стало региональное сотрудничество.

В МИД Грузии заявили, что цель встречи дипломатов – обмен мнениями относительно возможных направлений, которые составят основу процесса трехстороннего сотрудничества.

Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, в свою очередь, сообщил журналистам, что на встрече будут обсуждаться возможности трехстороннего сотрудничества. Будут определены потенциальные сферы интересов трех стран и возможные направления сотрудничества с тем, чтобы региональные государства могли выработать совместные подходы к ряду вопросов.