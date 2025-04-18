Эрдоган утвердил Соглашение о сотрудничестве в газовой сфере между Азербайджаном и Турцией (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение между правительствами Турции и Азербайджана о сотрудничестве в области природного газа.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующее решение опубликовано в официальной газете правительства Турции Resmi Gazete.

Вышеуказанное Соглашение было подписано в Стамбуле 14 мая прошлого года.

Президент Ильхам Алиев утвердил это соглашение 8 июля 2024 года.

Отметим, что в рамках соглашения стороны намерены расширить сотрудничество по вопросам купли-продажи, доставки, обмена и транзита природного газа как из Азербайджана, так и из третьих стран через свои территории. Согласно договоренности, не менее 40 процентов общего объема газа, поставляемого из Азербайджана в Турцию или транзитом через Турцию в третьи страны, должно предлагаться турецкой компании BOTAŞ на тех же коммерческих условиях, что и в рамках "Контракта на куплю-продажу природного газа" от 25 октября 2011 года между "Азербайджанской газоснабжающей компанией" и BOTAŞ ("Принцип 40-60").

С полным текстом Соглашения можно ознакомиться, пройдя по ссылке.