Представители дипкорпуса ознакомились с городом Шуша (ФОТО) (Обновлено и изменен заголовок)

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ШУША /Trend/ - Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили город Шуша, являющийся символом истории и культуры Азербайджана.

Как сообщает в пятницу региональный корреспондент Trend, специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов рассказал делегации об истории города, его состоянии в период оккупации и проводимых в настоящее время строительных работах.

Он отметил, что за почти 30 лет армянской оккупации исторические здания, мечети, памятники в городе Шуша подверглись вандализму. После освобождения города от оккупации здесь начались масштабные восстановительно-строительные работы. Наряду со строительством инфраструктуры, в Шуше осуществляется восстановление подлинного исторического облика города, памятников истории и культуры.

Представители дипломатического корпуса ознакомились со строительными работами, проводимыми на улице Карабах в городе Шуша. Они были проинформированы о том, что в рамках проектов государственно-частного партнерства на этой улице ведется строительство 10 зданий различного назначения. Среди них - гостиница, офисы, объекты общественного питания, здание Управления Шушинского заповедника. Строительные работы осуществляются в соответствии с общим обликом города.

Затем делегация посетила мечеть Ашагы Говхар Ага. Было сообщено, что восстановительные работы в мечети Ашагы Говхар Ага, подвергшейся армянскому вандализму в годы оккупации города Шуша, завершены. Мечеть Ашагы Говхар Ага, созданная в XIX веке по проекту архитектора Кербелаи Сафихана Гарабаги, считается первой из мечетей, построенных в Шуше дочерью Ибрагим хана - Говхар Ага. Мечеть Ашагы Говхар Ага – один из историко-архитектурных символов города.

В рамках визита иностранные дипломаты также ознакомились с условиями, созданными в первом жилом комплексе в городе Шуша. Было отмечено, что открытие жилого комплекса, фундамент которого был заложен в 2021 году, состоялось 10 мая 2024 года. Все дома построены в традиционном для города Шуша архитектурном стиле. В жилом комплексе из двадцати трех зданий созданы все условия для комфортного проживания.

15:07

ШУША /Trend/ - Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в город Шуша.

Как сообщает в пятницу Trend, делегация иностранных дипломатов прибыла в город Шуша.

Делегацию встретил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Шуша Айдын Керимов.

Он предоставил подробную информацию о городе.

Делегация ознакомится с ходом строительных, реставрационных и реконструкционных работ, которые ведутся в городе.

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