Премьер-министр Пакистана приветствует возобновление авиарейсов Лахор-Баку

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф приветствовал возобновление прямого авиасообщения между Лахором и Баку, сообщает Trend.

"Я тепло приветствую возобновление прямых рейсов Pakistan International Airlines (PIA) между Лахором и Баку после двухлетнего перерыва - это важная веха для развития туризма и укрепления региональных связей между нашими братскими странами.

Мы остаемся приверженными дальнейшему укреплению братских отношений между Пакистаном и Азербайджаном и продолжим развивать сотрудничество во всех сферах", - говорится в заявлении премьер-министра.

Отметим, что национальная авиакомпания Пакистана PIA в воскресенье возобновила прямые рейсы из Лахора в столицу Азербайджана Баку.

Полеты будут выполняться дважды в неделю - по воскресеньям и средам. Также рейсы в Исламабад, Лахор и Карачи осуществляет авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL).