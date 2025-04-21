Обвиняемый Аркадий Гукасян ответил в суде на вопросы о Ходжалинском геноциде

БАКУ /Trend/ - Сегодня на продолжающемся судебном процессе в Бакинском военном суде обвиняемый Аркадий Гукасян ответил на вопросы, касающиеся Ходжалинского геноцида, совершенного в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, а также систематического уничтожения безвинных людей за то, что они являлись азербайджанцами.

Как сообщает в понедельник Trend, он сказал, что впервые получил информацию о событиях в Ходжалы в феврале 1992 года после предоставления "официальной информации".

"Тогда мы не знали масштабов трагедии. Мы знали, что в Ханкенди находились сотни азербайджанцев, вывезенных из Ходжалы. Позднее они были переданы противоположной стороне", - сказал Гукасян.

Он добавил, что "осуждает убийства мирного населения".

"Это неприемлемо, это одна из кровавых страниц войны", - сказал обвиняемый.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.

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