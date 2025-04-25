БАКУ /Trend/ - Европейский Союз приветствует гуманитарную поддержку Азербайджаном Украины.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас на пресс-конференции в Баку.

"Азербайджан - важный партнер в регионе. Это ценный энергетический партнер для Европейского союза, и вместе мы достигли значительного прогресса в укреплении наших связей. Вы помогли Европейскому союзу диверсифицировать источники энергоснабжения и укрепить нашу энергетическую безопасность в то время, когда мир сталкивается с беспрецедентными вызовами.

Мы также признательны за гуманитарную помощь Азербайджана Украине и за ваше лидерство в проведении климатического саммита COP29 в прошлом году. Подобные многосторонние усилия показывают, что, действуя сообща, страны могут действительно влиять на глобальные процессы", - сказала она.