Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ЕС (ФОТО) (Обновлено)

Новость обновлена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:15)

БАКУ /Trend/ - 25 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с находящейся с официальным визитом в Азербайджане верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Об этом в пятницу сообщили Trend в МИД Азербайджана.

В ходе встреч один на один и в расширенном составе между сторонами были обсуждены текущее состояние повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, перспективы развития, возможности сотрудничества в различных сферах, включая энергетическую безопасность, транспорт, коммуникации, борьбу с изменением климата, а также вопросы региональной безопасности и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Наряду с этим, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о мерах, которые будут способствовать укреплению сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в том числе о визитах на высоком уровне и взаимовыгодных инициативах, а также подчеркнули важность продолжения переговоров по Соглашению о партнерстве и сотрудничестве с учетом существующих реалий.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан всегда выступал за установление равноправных отношений со странами ЕС, в которых учитываются и уважаются легитимные интересы друг друга, приоритетные вопросы и существующие реалии.

Министр проинформировал коллегу о ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях, борьбе с минной угрозой и возвращении вынужденных переселенцев. Было доведено до внимания текущий этап переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией и факторы, препятствующие этому процессу, в частности, наличие в Конституции Республики Армения территориальных претензий к Азербайджанской Республике и ликвидация уже утративших свое значение таких институтов, как Минская группа.

Также была подчеркнута роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы, важность исторических соглашений, которые могут изменить ситуацию в области борьбы с изменением климата, включая повышение финансовых целей в рамках председательства Азербайджана в COP29, а также сотрудничества в области "зеленой" энергии.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим темам, стоящим в повестке дня и представляющим взаимный интерес.

По итогам встреч состоялась пресс-конференция, на которой стороны выступили с заявлениями.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!