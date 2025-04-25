Нет никакого логического объяснения сохранения Минской группы и ее структур - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Нет никакого логического объяснения сохранения Минской группы и ее структур.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Баку.

"Прекращение 30-летней оккупации около 20 процентов территорий Азербайджанской Республики военным и дипломатическим путями в 2020 году создало новые реалии, новый статус-кво на Южном Кавказе. Таким образом, впервые за долгое время была заложена основа для нормального развития региона. Наша страна после восстановления территориальной целостности в 2020 году, полного восстановления суверенитета в 2023 году предложила Армении начать работу над соглашением о мире и межгосударственных отношениях. Этот процесс, начатый по инициативе Азербайджана, занял 2,5 года, и в марте 2025 года было достигнуто согласие по тексту мирного соглашения", - сказал он.

Министр отметил, что ожидания Азербайджана по этому вопросу были подробно обсуждены с генеральным секретарем ОБСЕ.

"Мной была предоставлена информация о наличии в конституции Армении притязаний на территориальную целостность Азербайджана и необходимости внесения в связи с этим изменений в конституцию Армении. Еще одна тема связана с полным упразднением Минской группы и ее структур, достижение консенсуса внутри организации по этому поводу. В первую очередь, это, естественно, должно быть осуществлено на основе обращения Азербайджана и Армении. Существование упомянутых учреждений не имеет ничего общего с текущим положением дел. В свое время, в 1990-х годах они были созданы именно для решения карабахского вопроса. После восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана уже нет логического объяснения сохранения данных институтов", - сказал Д.Байрамов.